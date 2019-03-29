Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2019 ve 2020’de, toplam 10 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Bu süreçte 2 bin 560 kişiyi doğrudan istihdam edeceklerini anlatan Akın “Türkiye her kesimi ile YEP’in arkasında durduğunu göstermeye devam ederse 2019’un ikinci yarısından itibaren yatırımları çekecek ve iyi bir çıkış dönemine başlayacaktır. Kimse sonradan ağlamasın, pişman olmasın... Şu anda Türkiye’ye yatırım yapmak için en güzel zaman. Tüm yatırımcılara söylüyorum; elinizi çabuk tutun. Bugün Türkiye için finansman biraz daha pahalı gibi görünüyor olabilir. Deve bazen bir akçe, bazen bin akçe olur. Onun için yatırımı her ne olursa olsun yapmakta, fayda var. Sonuçta ekonomi, biz iş adamlarının hareketinden etkileniyor. Bizler eğer bu ortamda olduğumuz yerde sayarsak, o zaman ekonominin sonuçlarını negatif etkileriz. Bu nedenle pozitif anlamda bir şeyler yapmalıyız ve bu dönemde biraz risk almalıyız” şeklinde konuştu.