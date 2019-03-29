Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Enterprise Türkiye, Toyota’nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid’i filosuna kattı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, teknolojik özelliklerinin yanında çevreci ve yakıt tasarrufu sağlayan hibrit otomobillere ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Bozkurt “Filo pazarında da tercihler hibrite doğru yönelmeye başladı. Enterprise ile anlaşmamız, bu durumun en somut göstergesi. Türkiye’de hibrit bilinirliğinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Türkiye’de 2014 yılında Gürbaşlar Otomotiv ile hizmetlerine başlayan Enterprise, 27 ilde 50 ofis ile sektörün öncü şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Enterprise; THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet gibi şirketlerle yaptığı iş birliklerinin etkisi ile her yıl sektörün beş katı büyüyor.