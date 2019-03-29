Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li “Ana amaçlarımızdan biri, Çin’den Türkiye’ye yapılan yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyeye ulaşması” dedi. Deng Li, DEİK tarafından düzenlenen ‘Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri’ kapsamında bir araya geldiği gazetecilere, son birkaç senede Çin şirketlerinin Türkiye’deki altyapı sektörüne önemli yatırım yaptığını söyledi ve “Çin’in şu an Türkiye’deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye’de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye’de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Görüşmeler sürüyor. Ana amaçlarımızdan biri, Çin’den Türkiye’ye yönelik yatırım hacminin 2021’e kadar 6 milyar dolara ulaşması” dedi. DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı da “İki ülke arasında 23 milyar dolar ticaret hacmi var ama 17 milyar dolarlık açığımız mevcut. Türk firmaları daha fazla ihracat yapmalı. 400 bin olar turist sayısını da 2021’de 1 milyon 200 bine çıkarabiliriz” dedi.