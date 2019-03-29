Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



Dolar 5,57'TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,27 TL’de yer alıyor.