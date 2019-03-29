Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar 5,57'TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,27 TL’de yer alıyor.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (29 Mart dolar ve euro fiyatları)
29.03.2019 - 08:41 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 29 Mart dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,para piyasaları,ekonomi,
613434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/613434.aspx
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