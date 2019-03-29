Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında yıllık yüzde 9,38 artarak 1 milyon 670 bin 238 oldu. Önceki ay artış ise yüzde 5,3 olmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilerine göre 1 milyon 670 bin 238 ziyaretçiden 8 bin 555 kişi günübirlikçi olarak Türkiye'ye giriş yaparken, ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle oldu:

1) İstanbul - % 58,96 (984.689)

2) Edirne - % 12,18 (203.498)

3) Antalya - % 8,10 (135.227)

4) Artvin - % 7,59 (126.827)

5) Ankara - % 2,17 (36.292)

Ocak - şubat döneminde geçen yılın aynı ayında göre artış % 7,4 ile 3 milyon 209 bin 734 kişiye ulaştı.

Alman ziyaretçiler yükselişte

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçtiğimiz Ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk iki aylık döneminde hem de Şubat ayında ikinciliğe yükseldi.

Türkiye’ye Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18,63 artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, yüzde 19,90 artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu. Gürcistan ise 232 bin 740 ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı sırasıyla İran ile Rusya Federasyonu izledi.

İlk iki ayın birincisi Bulgaristan

Türkiye bu yılın Şubat ayında, yine bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 9,38'lik bir artış ile 1 milyon 670 bin 238 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmezken; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,51 artış ve 140 bin 669 ziyaretçi ile Bulgaristan birinci, yüzde 21,77 artış ve 133 bin 612 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Gürcistan, İran ve Irak izledi. (Habertürk)