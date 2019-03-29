Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu. İlk olarak TGDF desteğiyle bu yıl 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek CNR Food Istanbul, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı’na ilişkin detayları paylaşan Menlik, daha sonra fuar teşviklerinin “yurt dışı fuarlara katılımı destekleyecek şekilde verilmesinin” yanlışlığına değindi.

Menlik, “Cumhurbaşkanımızın vurguladığı ‘Yerli ve Milli Üretim’ anlayışı odaklı olarak çok güzel bir işbirliği yaptık” diyen Menlik, hazırlıkların büyük bir gayretle sürdürdüğü fuarda, Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirketin de yer alacağını kaydetti.

“Fuarda Döngüsel Ekonomi’yi konuşacağız”

Programda tarım ve gıdanın önemi, gıda fiyatlarındaki istikrar ile birlikte yurt dışındaki önemli fuarlarla ortaya konulan ekonomik değere dikkat çekilmesi üzerine Menlik, şunları söyledi:

“Tam da bu noktaya uygun olarak, özellikle uluslararası şirketlerin de yer alacağı fuarımızda, tüm dünya gibi bizim için de büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektöründe Döngüsel Ekonomi, ana odak noktamız olacak. Bugün gelişmenin olmazsa olmazı sürdürülebilirlik ve buradan yola çıkarak döngüsel ekonomi. Tarım ve gıdada sürdürülebilir üretimi, fiyat istikrarını nasıl sağlayacağız, tüm bunlar Döngüsel Ekonomi kapsamında konuşacağımız başlıca konular olacak.”

Fuarda, uluslararası firmaların da aralarında olduğu 500-600 katılıma ulaşılacağına olan inancını dile getiren TGDF Genel Sekreteri Menlik, “Şimdilik firma ismi paylaşmayayım ama kamuoyu ile paylaşıldığında göreceksiniz, birçok uluslararası firmanın da ülkemize yakışır bu fuarda, bu ruhun altında imzalarının olacağını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve Milli Üretim ruhuna uygun dünyanın sayılı bir fuarı olmasını hedefliyoruz”

“Bugün Türkiye Gıda Sektörü dediğimizde, 12 milyar dolar ihracat yapan, yaklaşık 5 milyar dolar ithalatı olan bir sektörden bahsediyoruz” diyen Menlik, söz konusu fuarın; ‘Yerli ve Milli Üretim’ ruhuna uygun, gıdada dünyanın saygın ve sayılı bir fuarı olsun istediklerini dile getirdi. Menlik, “Buradan fuar hazırlıkları ve katılım konusundaki çalışmalarında sergiledikleri olağanüstü performansları dolayısıyla emeği olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yurt dışı fuarlara katılım, biraz turistik amaçlı geziye dönüyor”

Sözü Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışı fuarlara katılım, reklam ve tanıtım amacıyla verilen fuarcılık desteklerine getiren İlknur Menlik, şunları kaydetti:

“Yurt dışı fuar katılımlarına ciddi boyutlarda bir destek anlayışımız var. Her firma bu fuarlara katılım için teşvik alıyor. Biraz, firmaların çalışanlarını yurt dışına gönderdikleri ‘turistik amaçlı gezi’ye dönüyor. Bu yönüyle de bence yanlış bir teşvik yaklaşımımız var.

Binali Yıldırım geçen gün Fayda/Maliyet analizi yapmak gerektiğini söylüyordu. Bu gerçekten o kadar önemli ki Bugün yurt dışı fuarlar için verilen teşvikler bakımından Fayda/Maliyet analizi yaptığımızda, bunun bizim ihracatımıza katkısı yüzde 2 bile değil.

Gıda çok önemli, ama aynı zamanda çok özel bir ürün. Sizin ürününüz kaliteli değilse, fuara gidiyorsunuz diye o gıdayı hiç satamazsınız. Sonuçta insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir üründen bahsediyoruz.”

“Bizdeki fuarlara, yurt dışındaki fuarlara katılımcı toplamak olarak bakılıyor”

Fuarcılık sektöründeki olumsuzluklara bir dönem düzenlenen, ancak sonradan son verilen CEBITT fuarını örnek gösteren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buraya gelip satın aldıkları fuarları bir süre sonra yok ettiklerini bugüne kadar çok gördük. Yurt dışında bizdeki fuarlara sanki biraz yurt dışı fuarlara katılımcı toplamak gibi bakılıyor. Biz de gıda sektörü olarak diyoruz ki, gelin teşvik mekanizmalarını Fayda/Maliyet analizi temelinde yeniden yapılandıralım. Fuar, reklam teşvikine bir bakalım. Çünkü buralarda verdiğimiz paralar da vatandaşın parası. Düşünebiliyor musunuz, bir firma sadece fuarlara katılmak için yılda 200 bin dolar teşvik alabilir. Bunun vatandaşın cebine geri dönebilmesi için her gittiği fuarda 1 milyar dolarlık satış yapması lazım. Ben Matematik Profesörü değilim, ama olan birisi otursun, bunun hesabını yapsın.”

“Organizasyon kabiliyetimiz, kapasitemiz var. Biz de en iyisini yapabiliriz”

Türkiye’deki başarılı bir fuar örneği olarak bir aile şirketi tarafından İzmir’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük dördüncü tarım fuarını gösteren TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “İzmir’de gerçekten alanında Avrupa’da sayılı bir fuar gerçekleşiyor. Bizim bu organizasyon kabiliyetimiz var, bunu yapabiliriz. Buradan gıda sektörüne, ilgili tüm sektör firmalarımıza çağrı yapıyorum, gelin bu kapasitemizi, kabiliyetimizi gıda alanında da ortaya koyalım. Ülkemizin kaynaklarıyla yurt dışı fuarlar yerine kendi fuarlarımıza destek verelim” dedi.