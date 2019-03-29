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Çiğ Süt Desteklemeleri, yetiştiricilere bugün tek seferde ödenecek
29.03.2019 - 12:06 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri, yetiştiricilere bugün saat 18.00’dan sonra tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan desteği, Ocak-Şubat-Mart 2019 ayları için 25 kuruşa çıkarıldı.
Etiketler : 2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri,yetiştiriciler,fiyatlandırma,
613514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/613514.aspx
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