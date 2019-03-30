Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okuyan, bugün ise CHP saflarında siyaset yapıyor. 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için prim ve çalışma gününün yanına yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şart ile 1999’dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor. Kendilerini ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ olarak adlandıranlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli talepte bulunuyor, sosyal medyada rahatsızlıklarını dile getiriyor, miting düzenliyorlar. Cumhurbaşkanı ve hükûmet temsilcileri ise EYT’nin gündemlerinde olmadığını ifade ediyor. Yüz binlerce kişiyi mağdur eden EYT yasasının hazırlayıcısı, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan ve geçtiğimiz ay CHP’ye katılan Yaşar Okuyan. Okuyan, bu kararın arkasında olduğunu savunuyor. Okuyan, söz konusu kanun ile ilgili olarak “38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Doğru bir iş yaptım” ifadesini kullandı.