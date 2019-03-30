Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Ligde zor günler yaşayan Fenerbahçe, kulübe destek kampanyası başlatacaklarını anlattı. Koç, 31 Mayıs’a kadar Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle başlatacakları kampanyadan söz ederken anlaşmaya uyulamaması hâlinde Avrupa’ya gitme sıkıntısı yaşanacağını ifade etti. Düzenlediği basın yemeğinde konuşan Koç, kulübün spor ekonomisi tarihinde bir ilke imza atacağı proje olan ‘FENER OL’un detaylarını paylaşırken, Fenerbahçe’nin mali durumu, yönetimin kurmak istediği mali altyapı ve finansal yönetimin sürdürülebilirlik hedeflerinden de söz etti. Yönetime geldiklerinde beklediklerinin çok üzerinde bir borç yükü aldıklarını söyleyen Koç “Biz 600 milyon avro sanıyorduk ama 100 milyon da oyuncu ödemeleri ve diğer yükümlülükler çıktı.

Koç, Türk futbolunun geleceğinde maddi anlamda büyük bir sıkıntı olduğunu aktararak “Ben ve ekibim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına aday olurken zaten bütün seçim süreci boyunca içinde olduğumuz mali sıkıntıları hep gündeme getirdim. Bu mali sıkıntıları aşmak için kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını, bu sıkıntıların bir gecede oluşmadığını ve bir gecede çıkılamayacağını, kısa, orta ve uzun vadede planlar gerektiğini ve Fenerbahçe özelinde bir seferberlik ruhu içinde herkesin çorbada tuzu olacak şekilde bir anlayışla çıkılabileceğini, büyük fedakârlıklar yapılmasını gerektiğini, elimizi taşın altına koymamız gerektiğini ifade ettim” diye konuştu.

Toplantıda proje hakkında şu ifadeler de kullanıldı: Projenin amacı Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe için ilk adım. İlk hedef, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Diğer adımlar ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, Fenerbahçe’nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer oluşturarak Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek. Projede yer alan her taraftarın desteği aynı derecede önemli, bir lira ya da bir milyon lira fark etmiyor. Önemli olan taraftarın aktif katılımı ve katılımcı sayısının artması. Projenin başlamasıyla birlikte ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek.

DOLANDIRICIYA KARŞI UYARDI

Ali Koç “Dolandırıcılar ve uyanıklara dikkat. Asla nakit kabul etmeyeceğiz. Bu konuda telefon gelirse itibar etmeyin. ‘İmzalı forma veriyoruz’ şeklinde arayan uyanıklar da var. Kesinlikle böyle bir promosyon yok” dedi. Kampanyanın Fenerbahçeliler ile sınırlı olmadığını, spora ve futbola gönül veren herkesin katılabileceğini söyleyen Ali Koç “Türk futbolu zor dönemden geçiyor. Tüm klüpler zorda. Biz dünyada görülmemiş bir kampanya ile yürüteceğimiz bu vefa destek kampanyası ile geleceğin Fenerbahçesini hazırlayacağız. Büyük meblağ bağışlayacak olanlara taksit imkânı verilecek” dedi.

ÜÇ MİLYAR LİRAYI AŞAN BİR BORÇ YÜKÜ ALINDIYönetim, mali durum hakkında şu bilgileri verdi:

∂ Fenerbahçe Spor Kulübü, önceki dönemden 3 milyar lirayı aşan bir borç yükü devraldı. Bunun bir bölümünü bankalar ve factoring şirketine olan borçlar oluşturuyor.

∂ Borçların yüzde 80’i yabancı para cinsinden borçlar. Bunlar sonucu Fenerbahçe SK yaklaşık 300 milyon dolar civarında açık döviz pozisyonu taşıyor. Bu açık pozisyon ile birlikte kur artışlarındaki bir TL artışın maliyeti mali tabloya 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansıyor.

∂ 2018 yazında yaşanan çalkantılar sonucu kur artışları yüzde 35’lere, TL faizleri ise yüzde 20’den yüzde 35’lere geldi. Kur-faiz artışı mali durumu son derece olumsuz etkiledi.

∂ Yabancı para yükümlülükleri sadece bankalardan alınan krediler değil, aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol ve tüm branşlarda Fenerbahçeyi temsil eden tüm yabancı sporculara olan yükümlülükler için de geçerli.

∂ Stadyumun isim hakkı 10 yıllığına 90 milyon dolara satılmış ve ilk sene peşin olarak harcanmış.

∂ Yayın geliri, Passolig geliri gibi birçok gelir kalemi temlik altına alındı.

∂ Önceki dönem ve yıllık giderlerin yanı sıra 100 milyon avra da uzun vadeli sporcu sözleşmeleri ile taahhüt edilmiş durumda.

∂ Ali Koç yönetimi kulübe 140 milyon dolar yeni kaynak temin etti. Bunun FBSK Derneği’nin katkısı 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon dolar ve diğer faaliyetlerden 15 milyon dolar olmak üzere 140 milyon dolar yeni kaynak sağladı.

∂ Fenerbahçe taraftarı dokuz ayda 200 binin üzerinde forma satın aldı. Bu tarihte, en fazla forma satılan ikinci sezon.

∂ Taraftar, 2018-2019 sezonunda aldığı kombinelerle neredeyse stadın tamamını kapattı.

BİR MİLYAR LİRA VE BİR YIL SÜRE

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik ise kampanya için bir milyar TL ve bir yıl süre için izin alındığını belirterek “Her katılımcının karşılığını bulabileceği bir anımız da olacak” bilgisini verdi. Hem gerçek kişilerin hem de kurumların kampanyaya “bağış”, “sponsorluk” ve “reklam” şeklinde katılabileceğini aktaran Bilecik, kampanyayla ilgili tüm detayların 4 Nisan’da açıklanacağını anlattı.

31 MAYIS'TA EKSİ 30 MİLYON AVROYA DÜŞMELİFFP’nin amacının sıkıntıda olan kulüpleri, finansal yapıları doğru istikamete çevirmek olduğunu söyleyen Ali Koç “Bununla beraber ikinci bir konu daha var. Çok zengin kulüpleri, çok büyük paralar ödeyerek haksız rekabet yapmasını önlemek. Fenerbahçe, FFP konusuyla ilgili üç yıllık bir anlaşma yaptı. Yaptığı bu anlaşmaya göre, denk bütçe denen bir durum söz konusu... Üç senenin sonunda, bu 31 Mayıs itibarıyla olacak, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne müsaade edilen rakam eksi 30 milyon. Yani üç senenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gelir-gider dengesine bakıldığında eksi 30 milyon veya altında kaldığı zaman bu anlaşmaya uyulmuş olacak. Şu an eksi 95 milyon rakamındayız. Yani 31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon avro gelir sağlayamazsak FFP konusunda Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası’na, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak söz konusu. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz, başarı için önemli bulduğumuz dört ayaklı planın en önemli ayaklarından birinin etkileniyor olması demek” dedi.