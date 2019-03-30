Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coğrafyamızın kültüründe de son derece önemli bir öge olmasının yanında, yatırım ve hediyelik eşya olarak görülen altın, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği nesnelerden bir tanesidir. Sizler için, canlı ve güncel rakamlarla bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

30 MART 2019 ALTIN FİYATLARI

Gram altın, 30 Mart 2019 Cumartesi gününe 231,56 TL'den alınıp 231,60 TL'den satılarak başladı.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 377,26 TL'den alınırken 386,04 TL'den satılıyor.

Yarım altın bugün 752,15 TL'den alınırken 772,07 TL'den satılmaktadır.

Tam altın bugün itibariyle 1.509,02 TL'den alınırken 1.539,42 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altınI fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.564,00 TL'den alınırken 1.587,00 TL'den satılıyor.