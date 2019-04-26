Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin fenomen yarışmalarından Hadi, 28 Nisan Pazar günü düzenleyeceği yarışmada hamburger severleri sevindirecek. Yapılan açıklamada; yarışma McDonald's sponsorluğunda düzenlenirken yarışmanın final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişiye, kişi başı 100'er tane olacak şekilde toplam 10 bin hamburger menüsü hediye edilecek.