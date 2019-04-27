Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesine son dönemde büyük önem veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Ülkemizde ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan, lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretiminin arttırılarak ithalatının azaltılması amacıyla hazine taşınmazlarını uygun bedel ve koşullarla kiraya veriyoruz. Hazine taşınmazları, üretim yapmak isteyenlere rayiç bedelin binde biri üzerinden, çok yıllık bitkiler için 10 yıla, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiraya verilmektedir” dedi.

Bakan Kurum; geçen yıl lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu, kinoa gibi bitkileri yetiştirmek amaçlı 8 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ilanına çıkıldığını, bunun 5,3 milyon metrekaresinin kiraya verildiğini vurguladı. Buralarda bitkilerin yetiştirilmeye başlandığını aktaran Bakan Kurum “Bu üretim seferberliğine hız vermek amacıyla, 2019 yılında da 10 milyon metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazının ilana çıkarılmasını hedefliyoruz. Hâlen ‘www.milliemlakgov.tr’ adresinde; başta Bursa, Aydın ve Antalya illeri olmak üzere, 10 ilde toplam 4,6 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazı ilanda ve başvuru süresi devam ediyor” diye konuştu.

Bakan Kurum, başvuru sahipleri arasından kiralama yapılacak kişiyi belirlemek amacıyla puanlama yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti: Kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçilere, ziraat mühendisi ya da ziraat teknisyenlerine, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlara, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yetiştiricilere öncelik tanınıyor.

5 milyar dolarlık potansiyel

Türkiye’nin aromatik bitki ihracatı 304 milyon dolar, ithalatı 267 milyon dolar... Bu alandaki dünya ticaretinin 10 yılda 500 milyar dolara çıkması bekleniyor. Arazi haricinde, dekar başına 50-100 TL destekler de bulunuyor. Türkiye’nin yakın gelecekte bu sektörde 5 milyar dolar gelire ulaşma potansiyelinin olduğu belirtiliyor.