Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” ile müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile üç aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanıyor.

“Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’ kapsamında da 92-370 gün vade aralığında açılabilen hesapta ‘hesap açılışında belirlenen oran’ ile ‘vade sonundaki TÜİK’in açıkladığı en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ile ilave marj oranı’ karşılaştırılıyor ve yüksek oran üzerinden faiz uygulanıyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine sundukları avantajlı seçeneklerle, mevduatlarını enflasyona karşı koruyacak özel çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek “Kur hareketlerinin, tasarruflarını döviz olarak değerlendirmek isteyen birçok müşterimizi zaman zaman mağdur ettiğini görüyoruz. Yatırımcılar kısa dönemli nakde ihtiyaç duydukları zaman yabancı para dövizlerini maliyetinden düşük kur seviyesinden liraya çevirerek kayıp yaşayabilmektedir. Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hâle getirecektir. Yenilikçi ve alternatif ürünlerimiz ile mevduat müşterilerimizin yatırımlarını değerlendirirken kendilerini güvende hissetmeleri öncelikli hedefimizdir” dedi.