Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

50 bin 456 tesiste çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucu Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 4 bin 379 tesise toplam 109 milyon 32 bin 294 lira ceza verildi. 259 tesisin de faaliyeti durduruldu. 2018 yılında sektörlere göre verilen ÇED karar sayılarına göre, petrol ve madencilik alanında 133 olumlu karar verilirken, bin 460 ‘gerekli değildir’ kararı alındı. Sanayi sektöründe 35, atık ve kimya sektöründe 69, tarım ve gıda sektöründe 51, enerji sektöründe 96, ulaşım ve kıyı sektöründe 16, turizm ve konut sektöründe ise 1 olmak üzere olumlu karar sayısı 401 oldu.