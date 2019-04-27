Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiği uygulamada bugüne kadar 42 bin 714 başvuru yapıldı. Ara bulucuya giden uyuşmazlıklardan 11 bin 722’sindeki süreç tamamlandı. 6 bin 557 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. 5 bin 165’inde ise taraflar anlaşamadı. Böylece, ticari uyuşmazlıklardaki zorunlu ara buluculuk uygulamasında yaklaşık yüzde 60 oranında başarı sağlandı. 30 bin 992 uyuşmazlıkta ise ara buluculuk görüşmeleri sürüyor.