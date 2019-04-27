Arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiği uygulamada bugüne kadar 42 bin 714 başvuru yapıldı. Ara bulucuya giden uyuşmazlıklardan 11 bin 722’sindeki süreç tamamlandı. 6 bin 557 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. 5 bin 165’inde ise taraflar anlaşamadı. Böylece, ticari uyuşmazlıklardaki zorunlu ara buluculuk uygulamasında yaklaşık yüzde 60 oranında başarı sağlandı. 30 bin 992 uyuşmazlıkta ise ara buluculuk görüşmeleri sürüyor.
Ara bulucular uyuşmazlıkları tatlılıkla çözdü
27.04.2019 - 03:48 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak itibarıyla mecburi hâle getirilen ara buluculuk uygulamasında büyük başarı sağlandı.
Etiketler : arabuluculuk,
620516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/620516.aspx
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