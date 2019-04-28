Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuara yabancı ilgisinin her zamankinden daha da yoğun olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektörünün Türk dizilerinden sonra daha da yükselişe geçtiğini ifade etti. Aydın “Türk dizilerinin sektörümüze de EVTEKS Fuarı’na da katkısı büyük. Yabancı kumaş toptancıları başta olmak üzere fuara Türk dizilerinde ev tekstili ürünlerini gördükten sonra katılma kararı aldıklarını deklare edenler azımsanmayacak kadar fazla sayıda. Dizilerde kullanılan perdeden halıya kadar akla gelebilecek tüm ev tekstili ürünü izleyiciyi satın alma konusunda harekete geçiriyor. Biz firma olarak dizilerin etkisini bizzat yaşadık. Diziler üzerinden yapılan tanıtımla İran Cumhurbaşkanı’nın ofisini döşedik. Onun da etkisi ile ülkeye ciddi bir ihracatımız oldu. Sonrasında Özbekistan Meclisinin koltuk kumaşlarını döşedik. Dizilerin tanıtımı yanı sıra sektörümüzün başarılı yükselişini de göz ardı etmemek gerekiyor. Türk ev tekstili olarak, Avrupa’da faaliyet yürüten zincir markaların tahtını sallamaya başladık” dedi.