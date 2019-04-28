Fuara yabancı ilgisinin her zamankinden daha da yoğun olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektörünün Türk dizilerinden sonra daha da yükselişe geçtiğini ifade etti. Aydın “Türk dizilerinin sektörümüze de EVTEKS Fuarı’na da katkısı büyük. Yabancı kumaş toptancıları başta olmak üzere fuara Türk dizilerinde ev tekstili ürünlerini gördükten sonra katılma kararı aldıklarını deklare edenler azımsanmayacak kadar fazla sayıda. Dizilerde kullanılan perdeden halıya kadar akla gelebilecek tüm ev tekstili ürünü izleyiciyi satın alma konusunda harekete geçiriyor. Biz firma olarak dizilerin etkisini bizzat yaşadık. Diziler üzerinden yapılan tanıtımla İran Cumhurbaşkanı’nın ofisini döşedik. Onun da etkisi ile ülkeye ciddi bir ihracatımız oldu. Sonrasında Özbekistan Meclisinin koltuk kumaşlarını döşedik. Dizilerin tanıtımı yanı sıra sektörümüzün başarılı yükselişini de göz ardı etmemek gerekiyor. Türk ev tekstili olarak, Avrupa’da faaliyet yürüten zincir markaların tahtını sallamaya başladık” dedi.
Türk dizisi izleyen yabancı alım için geldi
28.04.2019 - 02:46 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) iş birliği ile gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), ABD’den İtalya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 120 ülkeden 120 binin üzerinde alıcıya ev sahipliği yapıyor.
Etiketler : evteks,cnr holding,
620664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/620664.aspx
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