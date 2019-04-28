Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi yarışması UEFA Şampiyonlar Ligi (Champions League) tutkunları için heyecan dolu bir yarışma düzenliyor. Hadi'nin Pepsi'nin sponsorluğunda 29 Nisan Pazartesi günü düzenleneceği yarışmanın o günkü birincisi, Şampiyonlar Ligi finali heyecanını yerinde yaşayacak.

Yarışma ile ilgili bilgilendirmede; sadece bir kazanan kalana kadar sorular gelmeye devam edecek. Kazanan bir kişi yanında getireceği bir misafiri ile final maçını yerinde izleme şansı yakalayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının İspanya'nın başkenti Madrid'de 1 Haziran Cumartesi günü TSİ saat 22.00'da oynanması bekleniyor. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final mücadelesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.