Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, kısaca “GAFA” olarak adlandırılan Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin vergilendirilebilmesini 2020’nin sonuna kadar yasal netliğe kavuşturacaklarını belirterek “Bundan sonra gelişmekte olan ülkeler, alamadıkları vergileri toplamaya başlayacak” dedi. Angel Gurria, uluslararası vergi düzenlemeleri konusunda Fransa, Almanya, ABD ve Türkiye gibi ülkelerin maliye bakanları başta olmak üzere, herkesin bu sorunun OECD düzeyinde çözülmesini istediğini ifade ederek “Biz de üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Bu amaçla üzerinde çalışılan MAKA Eylem Planına “dijital devlerin faaliyette bulundukları ve kâr ettikleri yerlerde vergilendirilmesi” prensibi ile son şekli veriliyor. Dünyadan 130 ülkenin desteğini alan planın son hâlinin, bu yıl Japonya’da yapılacak G20 Zirvesi’ne sunulması bekleniyor. Küresel vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözüm mekanizması oluşturarak, vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor. Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin kârlarını “vergi cennetlerine” kaydırmasının da önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor.