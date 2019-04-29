Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Assan Alüminyum, sanatı ve genç sanatçıları destekleme vizyonu doğrultusunda fabrika duvarlarını Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel tablolarla donattı. Yapılan iş birliği neticesinde resim bölümü öğrencilerinden tablo satın alan ve fabrikasında sergileyen Assan Alüminyum, bu eserleri daha sonra genel müdürlük binasında da sergileyecek.

Geçtiğimiz sene Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileriyle benzer bir çalışmayı ilk kez hayata geçirerek sanatı fabrikaya taşıyan Assan Alüminyum, bu uygulamasıyla Türkiye’de bir ilke imza atmıştı.

“Genç sanatçılarımızı destekliyoruz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör “Assan Alüminyum olarak, bir ülkenin ideal medeniyet seviyesine ulaşmasında ekonomik gelişmişliğin yanı sıra kültürel bir zenginliğe de sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bir yandan ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan çalışmalarımızı sürdürürken, bir taraftan da sanata elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda son iki senedir farklı üniversitelerle iş birliğine giderek genç sanatçılarımızı destekliyor, onların yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini satın alıyoruz. Fabrikamızın duvarlarını süslediğimiz bu çok kıymetli eserler, çalışanlarımızdan da büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sanatı ve sanatçıyı destekleyen projelere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.