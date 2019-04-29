Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun yanı sıra, halen İstanbul'a uçan hava yolu şirketleri de, mevcut hatları dışında başka noktalardan da sefer yapmak için girişimlere başladı.

Son olarak Çinin önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da yarından itibaren Çengdudan İstanbul'a uçuşlara başlıyor.

Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri de dahil birçok yabancı hava yolu şirketi İstanbul'a uçuş yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA) Tokyodan, Çinli Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul'a uçuşlar için girişimlerde bulunuyor.

İstanbul'a sefer yapacak bir diğer yabancı hava yolu şirketi de Dammam'dan sefer düzenleyecek Saudi Gulf Airlines olacak.

YENİ NOKTALARDAN DA UÇMAK İÇİN DE GİRİŞİMLERDE BULUNUYORLAR

Yabancı hava yolu şirketleri arasında İstanbul'a uçanlar ise mevcut hatlar dışında başka noktalardan da uçmak adına girişimlerini hızlandırdı.

China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan'dan Haziran ayından itibaren uçacak. İstanbul Havalimanı'na ikinci bir Çin şirketi daha yarından itibaren uçmaya başlıyor.

China Southern Havayolları'nın Pekin'den İstanbul'a uçması sonrası Çinin en büyük hava yolu şirketlerinden biri daha İstanbul'a yarından itibaren uçacak.

Çin'in pandalarıyla ünlü kenti Çengdu'dan Sichuan Havayolları'nın, İstanbul'a tarifeli seferleri yarın başlıyor. Filosunda bulunan 150 uçak ile 94 noktaya uçuşlar yapan Çin şirketinin İstanbul'a ilk uçuşunda da yoğun yolcu talebi aldı.

İstanbul'a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri uçacak olan Sichuan Havayolları seferlerini Airbus 330 tipi uçakla yapacak.

Çin'den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul'a uçuş yapmasıyla Çinli turist sayısının da yılda 500 bine çıkması bekleniyor.