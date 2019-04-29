AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile özellikle genç  çiftçileri desteklemeye yönelik 1 milyar euroluk kredi programı başlatıldığını  açıkladı.

Buna göre, üye ülkelerdeki bankalar AB'nin vereceği mali destekleme  miktarına eşit oranda katkı sağlayacak ve 40 yaşın altındaki çiftçilere uygun  kredi imkanı sunacak.

Söz konusu kredilerin faizleri düşük tutulacak, ilk 5 yıl geri ödemeleri olmayacak ve vadeleri 15 yıla kadar uzatılabilecek.

Tarım sektöründeki fiyat oynaklıkları veya yaşanabilecek sıkıntılar  göz önünde bulundurulacak ve zor dönemlerde kredilerin geri ödemeleri  ertelenebilecek.

Verilere göre, AB üyesi ülkelerde çiftçilerin yaş ortalaması yüksek  seyrediyor. Tarım sektöründe çalışanların sadece yüzde 11'i 40 yaşının altında  bulunuyor.

Söz konusu desteklemeyle tarım sektörüne gençlerin katılımını  arttırmak ve özellikle zor kredi alan genç çiftçileri desteklemek amaçlanıyor.