Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile özellikle genç çiftçileri desteklemeye yönelik 1 milyar euroluk kredi programı başlatıldığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkelerdeki bankalar AB'nin vereceği mali destekleme miktarına eşit oranda katkı sağlayacak ve 40 yaşın altındaki çiftçilere uygun kredi imkanı sunacak.

Söz konusu kredilerin faizleri düşük tutulacak, ilk 5 yıl geri ödemeleri olmayacak ve vadeleri 15 yıla kadar uzatılabilecek.

Tarım sektöründeki fiyat oynaklıkları veya yaşanabilecek sıkıntılar göz önünde bulundurulacak ve zor dönemlerde kredilerin geri ödemeleri ertelenebilecek.

Verilere göre, AB üyesi ülkelerde çiftçilerin yaş ortalaması yüksek seyrediyor. Tarım sektöründe çalışanların sadece yüzde 11'i 40 yaşının altında bulunuyor.

Söz konusu desteklemeyle tarım sektörüne gençlerin katılımını arttırmak ve özellikle zor kredi alan genç çiftçileri desteklemek amaçlanıyor.