Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığının yaptığı denetimlerde aracılar yüzünden yüzde 900’e varan fiyat artışları olduğu tespit edildi, şok denetimler yapıldı, cezalar kesildi ve ardından tanzim satış noktaları açılarak vatandaşın uygun fiyattan en temel gıda maddelerini sağlamasına imkân verildi. Mayıs ayı itibarıyla da tarla ürünleri pazara çıkacak, cepler rahatlayacak. Bu müjde, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca’dan geldi. Karaca, sebze fiyatlarının 2-3 lira düştüğünü belirterek “Domateste ihracat var, mayısın ilk haftalarında tarla sezonu başlıyor. Onda da düşüş başlayacak. Vatandaşın mutfağına aldığı sebze ve meyvenin fiyatları yarı yarıya düşecek” dedi.

ON GÜNDÜR UCUZLUK VAR

Geçen dönemde bazı ürünlerde hastalık veya üründe azalma sebebiyle oluşan arz-talep dengesizliğinin fiyatları artırdığını söyleyen Karaca “Ankara pazarlarında şu an patlıcan 2,5-3 lira. 10 gündür yarı yarıya düşük fiyatlar. Vatandaşımız Antalya’daki, Mersin’deki fiyatları internetten öğrenebilir. Pazarcı mı, diğerleri mi pahalı, görüp karşılaştırabilir” dedi.

PAZARCIYA ÖFKE KONTROLÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazarcı esnafına yönelik eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek “İlkini bugün Ankara’da yapıyoruz. Bu eğitimleri 10 ilimizde vermeye devam edeceğiz” dedi. Müşteri memnuniyetinin artmasının daha fazla müşteri manasına geleceğini, bunun da bereket olduğunu söyleyen Pekcan “Esnafın sıkıntısını gidermede elimizden geleni yapacağız. Düşük masraflı kredi, kazançların önemli miktarını vergiden muaf tutma gibi çalışmalarımız oldu. Yenileri gelecek” dedi. Söz konusu programda pazarcı esnafına iletişim üzerine eğitim verildi, öfke ve stres yönetimi anlatıldı.

SOĞANIN FİYATI 75 KURUŞA İNDİ

Kış aylarında 6-7 liraya kadar yükselen ve siyasi malzeme hâline gelen soğanın kilo fiyatı tarlada 75 kuruşa kadar düştü. Patates ise 2,5 liraya satışta. Çukurova’da hasatın başlamasıyla gerileyen fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Adana Vedat Dolakay Hal Kompleksi’ndeki ürün fiyatlarına dair açıklama yapan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman “Soğan 75 kuruşla 1 lira arasında. Patates 3-3,5 lira ama 2,5 liraya düşecek. Patlıcanın 2-3 lira. Geçen ay 20 liraya kadar çıkan kapya biber 8-10 lira. Fakat marketler hâlâ 18-20 TL’den satıyor. Papaz erik bizde 9, markette 30 lira. Bunun kabahatlisi korsan satışlar. Belediyeler bu işe el atmalı” diyor.