Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin “hibrit teknolojisine” sahip model sayısı 7’ye ulaştı. Yeni Camry Hybrid 479 bin TL, yeni RAV4 Hybrid ise 336 bin TL’den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla bugünden itibaren satışa sunulacak. Etkinlikte konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın 2020 vizyonu içinde her binek modelin bir hibrit versiyonu olması hedefini Türkiye olarak bir yıl öncesinden gerçekleştirdiklerini aktardı ve “Artık her segmentteki binek otomobil modellerinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Tüketici tercihi böyle” dedi.