Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 63,7 azaldı



Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,4 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 15 azaldı.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı



Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9'dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5'tir. Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7'dir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16 milyar 305 milyon dolar oldu



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, ithalat ise yüzde 18 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 oldu