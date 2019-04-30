Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro Personeli alımı 2019 son dakika başvuruları, başvuru şartları neler? İşte detaylar... Marmara Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere avukat ve büro personeli alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, www.marmara.edu.tr ve pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden ya da idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız