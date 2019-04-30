Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepli girişimci Faruk Şahveli, aralarında ABD, Rusya, Almanya ve Japonya'nın da yer aldığı 12 ülkeye kendi üretimi olan kebap saplama ve zırh kıyma makinelerini ihraç ediyor.

Suudi Arabistan'da mobilya dükkanı bulunan Şahveli, ekonomik nedenlerden dolayı iş yerini kapatarak memleketi Gaziantep'e döndü. Burada bir kasabın yurt dışından getirttiği lahmacun makinesini gören Şahveli, zırh kıyma makinesi yapmaya karar verdi.

Büyük uğraşlar sonucu lahmacundan köfte yapımına 21 işlevi olan zırh kıyma makinesi üreten Şahveli daha sonra da kebap ustalarının işini kolaylaştırmak için etleri şişe takacak bir makine üzerinde çalışmaya başladı.

Saatte 100 kilogram kıymayı şişe saplayan makineyi üretmeyi de başaran Şahveli, bu makineleri ABD'den Hollanda'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediyor.

"Sana mı kaldı' dediler"

Faruk Şahveli, yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin terzilik olduğunu, bu alanda ve mobilya sektöründe bir süre faaliyet gösterdikten sonra makine imalatına adım attığını söyledi.

Bu alanda eğitimi olmamasına rağmen kendi imkanlarıyla zırh kıyma ve kebap saplama makinelerini ürettiğini anlatan Şahveli, bu dönemde çevresindeki pek çok kişinin olumsuz yönlendirmeleriyle karşılaştığını ifade etti.

Şahveli şöyle konuştu:

"(O kadar mühendis, tornacı gördü, uğraştı, sana mı kaldı?) dediler. Haklılardı, bu işlerden anlamıyordum. Tasarım, proje yoktu. Bir makine için 11 ay uğraştım. Çabalarım sonucunda lahmacundan köfteye 21 iş gören zırh kıyma makinesini yaptım. Daha sonra seri üretime başladım, patentini aldım. Ardından kebap saplama makinesini yaptım. Bu makine ustaların işini son derece kolaylaştırıyor. Eti makinenin haznesine koyuyoruz. Kebap şişlerini ise alt bölüme yerleştiriyoruz. 12 şiş kapasiteli makine 60 saniyede etleri nakışlı olarak şişlere saplıyor. Makine saatte 100 kilo eti şişlere saplayabiliyor."

Firmasını çocuklarına devrettiğini söyleyen Şahveli, "Çocuklarım benden aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

"Kıyma pişirme makinesi üzerinde çalışıyoruz"

Şirketin Genel Müdürü Muhammed Şahveli de Gaziantep'in gastronomi kenti oluşundan hareketle ustaların işini kolaylaştıran makineler üretme gayretinde olduklarını söyledi.

Kebap saplama makinesiyle 12 şişin saniyeler içinde hazırlandığına dikkati çeken Şahveli, şunları kaydetti:

"Makinenin üretimine 2015 yılında başladık. Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya, Japonya, Irak, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan'a kadar ihracat yapıyoruz. Yıllık 400 kebap saplama, bin 500 zırh kıyma makinesi ihraç ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kıyma pişirme makinesi üzerinde çalışıyoruz."