Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKi kura çekilişi ne zaman, TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? aramaları hızla devam ediyor. TOKİ kura çekimine sayılı günler kaldı. Yüzbinlerce kişi nefesini tuttu ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 50 bin konut projesine başvuru sayısı 636 bin 787'e ulaşmıştı. Başvuru tarihinin bitmesinin ardından vatandaş TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ Kura Çekilişi Ne zaman, 2019 TOKi kura çekimi aramalarına başladı. Çoğu kişinin ev sahibi olabilmek için tek ümidi olan TOKİ evleri... Herkes sonucu bekliyor. Peki, 2019 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil TOKi kura çekilişlerinin yapılacağı tarihle ilgili detaylar...

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un , 50 bin yeni sosyal konut projesini açıklamasının ardından TOKİ başvuruları ilk olarak 11-22 Mart tarihlerinde tamamlandı. TOKİ 50 bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne bu sene 636 bin 787 kişi talep gösterdi. Peki milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ Kura Çekilişi Ne zaman, 2019 TOKi kura çekimi... İşte 2019 TOKİ çekilişi ile ilgili merak edilenler.

TOKİ kura çekilişi ne zaman?





67 ildeki 140 proje için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. 636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Ev sahibi olanları belirleyecek kura çekilişleri de bu ay başlayacak. TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, , 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

6-25 Mart tarihlerinde normal vatandaşlarımızın, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde emekli vatandaşlarımızın, 8-12 Nisan tarihlerinde en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın, 15-19 Nisan tarihlerinde şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin taleplerini topladık. Çok kısa bir süre içerisinde kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız.

TOKİ Kura tarihleri belli mi?

TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.



250 bin sosyal konut projesi daha geliyor



TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.