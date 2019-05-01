Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2018 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Sektör, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 15’lik büyüme ile 131,7 milyar TL’lik hacme ulaşırken 7 bin yeni işe alımla toplam 139 bin kişiye istihdam sağladı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, sektörün son beş sene zarfında tam iki kat büyüme gösterdiğini belirterek “Mesela sanayi üretiminde 2016 Ocak ayından bu yana meydana gelen toplam artış yüzde 8,3’te kalırken, yüksek teknolojili sektörlerdeki büyüme yüzde 54 olmuş. Bu veriler, şimdiye kadar hep ileri sürdüğümüz, ekonomideki büyümeyi yüksek teknolojili sektörlerin sürükleyeceği tezimizi bir defa daha ispatlıyor. Sayın Bakanımız Berat Albayrak, açıklamış olduğu yeni reform paketinde, ulaşılmak istenen noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olduğunu belirtmiş, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceliklendiren bir ekonominin tesis edileceğini vurgulamıştı. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından en öncelikli olan sektör hiç şüphesiz ki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü. TÜBİSAD’ın öncelikli konuları arasında yer alan, dijital Türkiye ve ülkemizin dijital ekonomiye dönüşümü için sektörümüz stratejik öneme sahip. Dijital dönüşüm reformunu, yapısal reform programının önemli bir bileşeni olarak görüyoruz” dedi

Verilere göre, 131,7 milyar liralık pazarın iki ana unsurdan biri olan bilgi teknolojileri TL bazında yüzde 15,2’lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri de yüzde 14,9’luk büyüme ile 86,9 milyar TL’ye ulaştı. İki sektörün alt kategorilerine bakıldığında, bilgi teknolojileri sektöründe donanım 17,1 milyar TL, yazılım 18,3 milyar TL, hizmet 9,4 milyar TL, iletişim teknolojileri sektöründe donanım 27,9 milyar TL, elektronik haberleşme 59 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

YAZILIM İHRACATI 4,9 MİLYAR LİRA

Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında TL’deki yüzde 32’lik değer kaybı sebebiyle dolar bazında küçülme oldu. İhracatın yüzde 70’inden fazlası ise AB ülkelerine gerçekleştirildi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILA YAPAY ZEKA DAMGASINI VURACAKTÜBİSAD’ın raporunda BİT şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de yer verildi. Rapora göre, şirket temsilcileri önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları şöyle sıraladı: Yapay zekâ, bulut teknolojisi, analitik/ büyük veri, Endüstri 4.0, siber güvenlik, gelişen teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik, vs), blockchain, mevcut sistemlerin modernizasyonu.

TEKNOKENT'TEN 16 MİLYAR LİRA GELDİ

2018 yılında toplam sektör hacminin yüzde 12’si teknokentlerden geldi. Teknokentlerin cirosu bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı.