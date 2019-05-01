Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl satışlarını artırmayı hedefleyen sektörün gözü ise sahurda gelecek siparişlerde. Hepsiburada’nın 2018 verilerine göre ramazanda e-Ticaret alışverişleri iki kat, sahur vaktine denk gelen 00.00’dan 06.00 arasında ise tam beş kat artış gösteriyor. En çok alışveriş yapan yaş grubu 25-40 yaş aralığı olurken en fazla alışveriş yapan il ise İstanbul.

Ramazanda en fazla temel tüketim ve gıda maddeleri satın alınıyor. Gıda alışverişinde peynir, zeytin, bal, reçel, bakliyat ürünleri, zeytinyağı, hazır kahve, Türk kahvesi, çay, hediyelik çikolata, şeker, hazır gıda ürünleri öne çıkıyor. İkinci sırada ise temizlik ürünleri üçüncü sırada ise ağız ve diş sağlığı ürünleri takip ediyor.