Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar bugüne kadar ülkemizde 14 bin 750 kurum ve kuruluşun sıfır atık sistemine geçtiğini belirterek, çalışmaların 2023 yılına kadar tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi. 2018 yılı itibarıyla arıtılmış atık suyun yüzde 1,2’sinin yeniden kullanıldığını, 2023 yılında bu oranın yüzde beşe çıkarılmasının bakanlığın stratejik hedefleri arasında olduğunu dile getiren Birpınar, şöyle konuştu: Özellikle atık yönetimi konusunda yıllık yaklaşık 32 milyon ton belediye atığının oluştuğu ülkemizde geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerine kadar ulaşmıştır. 88 katı atık düzenli depolama sahasıyla nüfusumuzun yüzde 79’una hizmet veriyoruz. Bu sahalardan ürettiğimiz elektrik enerjisi yaklaşık 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. 2002 yılında bu rakamlar çok daha düşüktü. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın atık yönetimi hizmetinden faydalanmasını ve geri kazanım oranının yüzde 35’e çıkarılmasını, düzenli depolama oranının da yüzde 65’e indirilmesini hedefliyoruz.