Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hindistan’ın dünya ticaretinde önemli bir rol oynayan Mumbai şehrinde Türk Ticaret Merkezi kurulması için talepler toplanmaya başladı.

MUMBAİ İÇİN TALEPLER BEKLENİYOR

Hedef olarak belirlenen Mumbai şehrine yönelik Türk iş dünyasının görüşüne başvuruldu. İş insanlarından sektör belirterek beklenti ve görüş bildirmeleri istendi. Daha önce ABD/New York’ta deri, halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları, BAE/Dubai’de Bilişim, İngiltere/Londra’da bilişim ve seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri kurulmuştu. Bu TTM’lere ek BAE/Dubai’de mobilya, Japonya/Tokyo’da gıda, A.B.D/San Francisco’da ise bilişim sektörüne yönelik TTM çalışmaları başlatılmıştı. Söz konusu merkezler, sektörlerin isteklerine göre potansiyel görülen ülkelerde projelendiriliyor.

Merkezler içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Proje doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor. Destek daha önce belirlenen ‘hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde ise yüzde 60 oranında veriliyor.