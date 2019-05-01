Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde hazırlanan, Filyos’ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, 2014 Devlet Yatırım Programı’nda bölgenin yer alması ve 2016 yılında temelinin atılmasıyla gerçeğe dönüştü. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon ton kapasiteli limana yönelik çalışmaların başlamasıyla Filyos Vadisi’ndeki Karma Endüstri Bölgesi ilan edilen 606 hektar alanda fabrika bacalarının tütmesi de hızlanacak.

Karadeniz’in en büyük limanı olarak planlanan Filyos’un işletmesine, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) talip oldu. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç “Biz 50 yıldır hayal ediyorduk. 70-80 milyon dolar olan lojistik giderlerimiz 25-30 milyon dolara inecek. Bu bile bizim dünya ile rekabetimizi artıracak” dedi.