Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL İSTANBUL

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın “Her Çinliye bir portakal satsak köşeyi döneriz” sözü küçük bir farkla gerçeğe dönüşüyor. Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de kendi markasıyla soslarını satıyor. Perakende devi Walmart’ın Çin’deki marketlerinde, Colorado markalı soslarıyla yer alan Assan Foods’un ürünleri, Çinli tüketicilerden büyük ilgi görerek sadece 10 günde tamamen tükendi. Walmart bunun üzerine Assan Foods’la temasa geçerek yeni ve bu sefer daha büyük bir sipariş verdi. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Türk şirketinin Çin’deki başarısını Türkiye gazetesine anlattı.



Assan Foods’un 1998 yılında Kibar Holding bünyesinde kurulduğunu anlatan Haluk Kayabaşı “Türkiye’deki ilk sos ihracatını yapan firmayız. Dört kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Sos alanında ciddi bir deneyimimiz ve güçlü bir AR-GE departmanımız var. Sektöründe ilklere imza atan bir firma olarak, 2013 yılında Colorado’yu ev dışı tüketim pazarını hedefleyerek lanse ettik. İthal ürünlerin domine ettiği pazara Colorado hem mutfakta kullanılan hem de HORECA’da masa üstüne çıkan, geniş ürün portföyü ile çok hızlı bir giriş yaptı. Hedefimiz Colorado ile her sene üç yeni sos lanse ederken onu dünya çapında bir sos markası hâline getirmek” dedi.



ABD’li perakende devi Walmart ile bu ay Çin pazarına girdiklerini anlatan Kayabaşı, “Colorado markalı “Ballı Hardal, Bin Ada, Ranch Sos” çok beğenildi ve 10 gün gibi kısa bir süre içinde tüketildi. Hemen akabinde de Walmart tarafından hem yeni sipariş hem de yeni ürünler için teklif talebi geldi. Şirketimiz ayrıca Asya’nın büyük süpermarket zincirlerinden biri olan ve altı ülkede yer alan Dairy Farm için de dokuz çeşit özel sos üretiyor” diye konuştu.



Hedef 2023 yılında yüzde 100 büyüme

Pazar yelpazelerinin oldukça geniş olduğunu belirterek bugün dört kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Kayabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün Susurluk ve Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan iki tesisimizde günde 4 bin 500 ton taze domates işleyip 2,5 milyon adet ürün üretme kapasitesine sahibiz. Domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve soslar olmak üzere 300’den fazla ürün çeşidimiz var. Hem private label alanında hem de kendi markalarımız olan Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer alıyoruz. Dünya pazarlarındaki büyümemizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlara devam ediyoruz. 2018 yılında 6 milyon avroluk otomasyon yatırımı yaparak şimdiye kadar yaptığımız toplam endüstriyel yatırımımız 50 milyon doları aştı. Assan Foods ile hedefimiz, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı’ olan 2023’e kadar hâlihazırdaki işlerimizle birlikte yüzde 100 büyümek.

Satışların %60’ı yurt dışına

∂ Kibar Holding çatısı altında, metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 22 şirketimiz ve 7 bin 500’e yakın çalışan ile 6,9 milyar dolar ciro elde ettiklerini belirten Kayabaşlı “Kibar Holding, her yıl Türkiye’nin de ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. Kibar Dış Ticaret şirketi, Türkiye İhracatçılar Meclisinin her yıl açıkladığı ‘İlk 1000 İhracatçı Firma 2017’ listesinde sektöründe birinci oldu. Satışlarının yüzde 60’ı ihracata yönelik olan Kibar Holding’in 2018 yılı toplam ihracatı yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasını yaptı.