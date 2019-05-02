Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135’nin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 80 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında havuç fiyatı yüzde 34,93 arttı

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan havuç yüzde 34,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 34,26 ile limon, yüzde 31,67 ile domates, yüzde 31,44 ile soğan, yüzde 25.01 ile patates ve 19.59 ile giyim grubundan erkek pantolonu oldu.

2019 Nisan ayında patlıcan yüzde 41,10 ucuzladı

2019 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patlıcan yüzde 41,10 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 38,87 ile bezelye, yüzde 32,24 ile taze fasulye, yüzde 29.63 ile salatalık, yüzde 24,00 ile yeşil soğan ve yüzde 21,56 ile kabak oldu.