Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Genel Kurulu’nda, ekonomideki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Birilerinin borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalıştığını belirten Erdoğan “Bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen, kamu borç stokumuzun millî gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60’ın üzerindeydi. Aynı şekilde Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27,5 milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese edilemeyecek konuma geldi. Ama bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile, döviz rezervine yönelik, bakıyorsunuz, gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içinde. Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız” dedi. Seçim döneminin geride kaldığını ve yeniden icraata yoğunlaştıklarını söyleyen Erdoğan “Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile smeselesi olan çevrelerin boş durmayacağını açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların şifrelerini çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Bundan sonra öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

BUĞDAY-ARPADA ALIM FİYATI ARTTI

Hububat fiyatını hasat başlamadan açıklayıp, üreticinin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçtiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: TMO tarafından geçen yıl ton başına 1.050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı, bu yıl 1.350 lira olmuştur. Arpa alım fiyatı, yüzde 33 artışla ton başına 1.100 lira olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacak.

100 BİN İSTİHDAM VAR AMA YETMEZ

İki buçuk milyonluk ilave istihdam için ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öncü veriler, bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli rakamdır, ama yeterli değil. Yaz sezonunun açılmasını fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefimize doğru süratle yol almalıyız” dedi.