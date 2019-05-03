Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’deki en büyük yabancı sermayeli şirketlerden olan Mercedes-Benz Türk, ülkedeki 52 yıllık geçmişinde 1,2 milyar avroluk doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bugüne kadar içeride 88 bin adedi aşkın otobüs ve 260 bin adedi aşkın kamyon üretimi gerçekleştirdi. Aksaray özelinde ise; Mercedes-Benz Türk’ün kamyon fabrikası 1986’da kuruldu. Burada 495 milyon avroluk doğrudan yatırım yapıldı. Şirketin, “Anadolu’nun bağrı” diye ifade edebileceğimiz bu kente katkıları ise, bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla daha net ortaya çıktı. Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere, iki bin kişiyi kapsayan araştırma dokuz ay sürdü. Aksaray ilinde farklı demografik yapılara sahip katılımcılar ile bire bir röportajların sonunda, Mercedes-Benz Türk; yerel ekonomiyi canlandıran, sosyal projeleri ile toplumun gelişime katkı yapan, yerel girişimcilere fırsat tanıyan, istihdam sağlayan ve bölgenin tanıtımında en etkili şirket olarak öne çıktı.

290 KİŞİDEN 2 BİNE

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ile bu konuları konuştuk. Ve gördük ki, Orta Anadolu’ya yönelen bu büyük yatırım, aslında yereldeki bir öyküden, küresel başarı hikâyesine doğru hızla yol alıyor. Süer Sülün’ün verdiği bilgilere göre; Aksaray Kamyon Fabrikası, bütün dünyadaki üç Mercedes-Benz kamyon fabrikasından biri. 2018 yılında 250 bininci kamyon banttan indirildi ve bugün, Türkiye’de üretilen her beş kamyondan dördü, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor. 33 yılda 260 bini aşkın kamyon üreten şirket, bugüne kadar toplam 56 bin adedi aşkın kamyon ihracatı gerçekleştirdi. Fabrika, tek başına Aksaray’ın toplam ihracatının dokuz katından fazlasını gerçekleştiriyor. Bugün Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ını, bu fabrikası gerçekleştiriyor. Burada 2018 yılı sonunda, 13 bin adetlik kamyon ihracatı ile tarihin en yüksek rakamına ulaşıldı. İhracat rakamı son beş yılda yüzde 2.500 artış gösterdi ve 500 seviyesinden 13 binlere yükseldi. 1986 yılında 290 kişiyle yola çıkan fabrika, bugün iki bini aşkın çalışanı ile Aksaray’ın en büyük işvereni olma özelliği taşıyor. Şirket, şehirdeki kayıtlı istihdam içinde yüzde 5 oranında paya sahip. Fabrika bünyesindeki Aksaray AR-GE Merkezi, aynı zamanda Mercedes-Benz kamyonlarının tüm dünyadaki tek yol testi onay noktası konumunda...

BABADAN OĞULA İŞ!

Bütün bunların Aksaray ekonomisi için ne ifade ettiğini sorduğumuzda, Süer Sülün “2017 yılı itibarıyla fabrikamızın Aksaray’a ekonomik etkisi, 1 milyar 721 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Bu da Aksaray ekonomisinin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. Bundan 33 yıl önce ilk temel atılırken bu yatırımın sadece iş imkânı sunmakla sınırlı kalmayacağını öngörüyorduk. Rakamlar, haklı olduğumuzu gösterdi. Mavi yakalı çalışanlarımızın neredeyse tamamı bu şehirden... Hatta babadan oğula geçen istihdama bile tanık oluyoruz artık” dedi. Özellikle ihracat noktasında, bu fabrikanın küresel anlamdaki rolünü sorduğumuzda ise, Süer Sülün “Daimler, dünyada 400 bin kamyon üretiyor. Mercedes Benz ise 120 bin... Bu rakamlara bugün, 20 bin adet ile katkı sağlıyoruz. Kapasitemiz ise 34 bin... Şu anda 800 milyon dolar ihracata yaklaştık. İki yılda kapasitemizi daha fazla kullanarak, bu rakamı 1 milyar dolara çıkaracağız” diye konuştu. Görünen o ki; bugün Mercedes Benz’in her altı kamyondan birine imza atan Aksaray, dünyanın bu alanda üretim üssü olma yolculuğunda hızla ilerleyecek. Bu da yabancı yatırımcıların hem bölge hem ülke ekonomisine, daha fazla güven duyması ve katkı vermesi anlamına geliyor.

İHRACAT VAR TENKİSAT YOK

Süer Sülün, otomotiv pazarındaki son durum hakkında da önemli mesajlar verdi: Yüzde 70’e yaklaşan daralma var ama önümüzdeki yıldan itibaren toparlanırız. İhracata yönelerek açığımızı kapatıyoruz. Vardiyalarımız aynen devam ediyor.