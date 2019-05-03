Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak. 20-50 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise yüzde 50’si tutarında burs verilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunulacak. Gerekli şartları sağlamaları halinde burs verilecek öğrencilere istihdam garantisi de sağlanacak” dedi.