Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye savunma sanayii alanında sınıf atlatacak projelerden biri olan Millî Muharip Uçağı dünya arenasına çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, millî muharip uçağın birebir ölçülerdeki modelinin ilk defa bu yılki Paris Air Show’da sergileneceğini bildirdi. 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF’19) açıklamalarda bulunan Kotil, projede altyapı tesislerini kurarak ilerlediklerini belirterek “Bu en büyük projemiz. Bunu bitirdiğimizde Türkiye, teknolojik olarak ABD, Rusya ve Çin’den farkım yok diyebilir” dedi.

NE VARSA YAPACAĞIZ

TUSAŞ’ı TUSAŞ yapan uçak parçası üretimini bırakmayacaklarını vurgulayan Kotil, “Ne kadar özgün ürün yapsak da Boeing ve Airbus’a küçük bir civata yapmayı bırakmayacağız. Bu süreçlerden çok şey öğrendik. Uçak yapısalı hep devam edecek. Yarım milyarlık ihracatımızı 2 milyar dolara çekeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

F-35 programına yönelik gelişmelere ilişkin sorular üzerine Kotil, “F-35 programının parçasıyız. Türkiye’nin siparişi, sayı olarak ikinci sırada bunu herkes değerlendirsin” cevabını verdi. Hâlihazırda yürüttükleri 5 helikopter projesine de değinen Kotil, “5 yıl sonra dünyada 4-5’inci büyük helikopter üreticisi oluruz. 400 civarında helikopter mühendisimiz var, bunu büyütüyoruz” diye konuştu.

"SEYİT OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK

Anadolu Isuzu’nun ilk kez IDEF 2019’da sergilediği ve ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alan Seyit Askerî Kamyon Ürün Ailesi, Anadolu Savunma ile Çek Tatra grubu arasındaki ortaklık sonucunda gün yüzüne çıktı. Altyapıda Tatra’dan destek alınan araçların başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımları ise tamamen Türk mühendisleri tarafından, Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zor coğrafi şartlarda çalışacak şekilde tasarlanan Seyit serisi araçlar, 8x8’den başlayarak 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarda ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor. Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimlerini de devam ettiren Anadolu Isuzu, yeni alt markası Anadolu Savunma ile tüm yol şartlarında gidebilen ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamyon çözümleriyle başta Türk savunma sanayisi olmak üzere, distribütörlerinin bulunduğu tüm yurt dışı pazarlardaki varlığını artırmayı hedefliyor.

YERLİ VE GÜVENİLİR İLETİ

IDEF’te imzalanan anlaşmalardan bazıları şöyle:

¥ HAVELSAN ve Vestel, mobil platformlardaki iletişim ve veri güvenliği zafiyetlerinin giderilmesi için güvenilir işletim ortamı kullanan “İLETİ” ürününün geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

¥ SSB ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında imzalanan Hücumbot Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolü ile hücumbot geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecek.

¥ FNSS ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında TOGAN İyi Niyet Protokolü imzalandı. İş birliğiyle savunma sanayisine katkı sağlayacak ve farklı platformların entegrasyonunun sağlandığı çalışmalar yapılması planlanıyor.

SERİ ÜRETİME BAŞLADI

ASELSAN fuarda sergilediği alçak irtifa hava savunma silah sistemi KORKUT’un seri üretimine start verdi. KORKUT, uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra edebiliyor.

TUZAĞA KARŞI CİDA

ROKETSAN, meskun mahal muharebe silahı Cida’yı ilk kez IDEF’te sergiledi. Yıl sonunda göreve hazır hale gelinmesi beklenen Cida, özellikle dar sokaklarda pusu ve el yapımı patlayıcı tehdidini ortadan kaldıracak.