Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç ve yaya yoğunluğu, çevresel faktörler ve birçok neden dolayısıyla trafiğe çıkan her aracın bir kaza ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor. Maddi hasarla sonuçlanan kazaların ardından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ise sürücülerin merak ettiği noktaların başında geliyor. Türkiye'nin sigorta sektörünün önemli şirketlerinden Generali Sigorta, maddi hasarla sonuçlanan kazaların ardından araç sürücülerinin uygulaması gereken adımları paylaştı.

Hasarınızı belgeleyin

Olası bir kaza anında kaza tespit tutanağının doldurulması veya zabıt tutturulması gerektiğinin altını çizen şirket, bu tutanağın tutulması sigorta işlemleri açısından oldukça önemli olduğunu bildirdi. Yaşanan kazanın saatinin de belirtilerek tarihi, yeri, sürücülere ait kimlik ve ruhsat bilgileri ile zorunlu trafik sigortası poliçe bilgileri mutlaka tutanağa eksiksiz şekilde girilmesi gerektiğini kaydetti.

Okunaklı bir şekilde yazın

Kaza tespit tutanağı, ifadelere ve kroki çizimine göre değerlendirildiğini belirten şirket, dolayısıyla tutanağı anlaşılır ve okunaklı bir yazıyla doldurulmasına özen gösterilmesini, anlaşılır bir dille yazılmayan tutanakların sürecin uzamasına neden olduğunu açıkladı.

Farklı açılardan çekim yapın

Kazaya ait tek bir açından yapılan çekimlerin, yaşanan kazaya ve sürücü hatalarına dair net bilgiler vermeyebileceği bilgisini veren Generali Sigorta, dolayısıyla kazaya daha net açıklık getirmesi için, farklı açılardan fotoğraflar çekilmesi gerektiğini ve tutanağa eklenmesinin yarar sağlayacağını bildirdi.

Sigorta şirketinizi arayın

Kara yapanların, çekici ve/veya ikame araç talebi için sigorta şirketinin müşteri hizmetlerini araması ve ihbar bildiriminde bulunması gerektiğini vurgulayan şirket, ardından aracın sigorta şirketi ile anlaşmalı olduğu servislerden birine götürülmesi gerektiğini de belirtti.

Evraklarınızı teslim edin

Servise ya da sigorta acentesine kaza yapan araç sahibinin evrakları 5 iş günü içinde ulaştırmasının önemine değinen şirket, teslim edilen evraklarda yer alan bilgilerin sigorta acentesi tarafından Tramer adı verilen sisteme kaydedildiğini ve kusur dağılımının belirlendiğini açıklarken; kusur dağılım oranları konusunda sigorta şirketleri anlaşmaya varamazlarsa, hasar dosyası, kaza tespit tutanağı değerlendirme komisyonu tarafından incelendiğini daha sonra da komisyonun 3 iş günü içinde hasar dosyasını sonuçlandırdığını kaydetti.

Dosyanızı takip edin

Sigorta sahiplerinin hasar dosyalarını, sigorta şirketinin web sitesi veya mevcut ise mobil uygulamasının yanı sıra acente ya da çağrı merkezini arayarak takip edebilmesi gerektiğini de açıkladı.