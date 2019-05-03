Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Enerji Zirvesi bünyesinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde (ISTRADE 2019) enerji ticaretindeki güncel durumu ve gelecek beklentileri masaya yatırıldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı zirvede CK Enerji Ticaret Direktörü Hüseyin Yeğin, İTEP olarak ifade edilen ‘İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’ oturumunda panelist olarak görüşlerini dile getirdi.

2020’de devreye alınması planlanıyor

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) 2020 yılı ortasında devreye almayı planladığı sistemi anlatan Yeğin, ‘Teminat bakımından alıcılar açısından tezgah üstü piyasaya kıyasla İTEP’de çok ciddi bir maliyet farkı gözükmeyeceği’ konusundaki değerlendirmelerle ilgili olarak, "Öncelikle belirtmek isterim ki İTEP’in teminat netleme mekanizmasından ötürü, al-sat yapan ticaret şirketlerine yararı tartışılmaz. Bu şirketler, tezgâh üstü piyasada alım-satım işlemlerinde pozisyonlarını kapatmış olsa bile, alım yönündeki işlemler için teminat mektubu vermeye devam ediyorlar. Fakat İTEP ile birlikte pozisyonlarını kapattıkları anda teminat yükümlülükleri de ortadan kalkmış olacak. Bizim gibi doğal alıcı konumunda olan görevli tedarik şirketleri açısından, İTEP için teminat yükümlülüklerinin hemen hemen tezgah üstü piyasa ile aynı olacağını söylemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Özellikle yıllık tüketimi 50 milyon kilovat-saat üstü yüksek tüketime sahip, son kaynak tedariki kapsamındaki müşterilerin İTEP’te işlem gören ileri tarihli elektrik kontratlarını kolayca takip edebileceklerine dikkat çeken Yeğin, "Söz konusu müşteriler elektrik tedarik maliyetlerindeki değişkenliği azaltmak için tedarikçilerinden kendileri adına tezgah üstü piyasalarda veya İTEP’te işlem yapmasını talep edebilirler. Yani İTEP, müşteriler için vadeli elektrik ürün fiyatlarını izleme, fiyatlardaki değişimleri anlık olarak takip etme imkanı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"İTEP nakdi uzlaştırma değil aylık ödemeli olmalı"

İTEP için ‘kesinlikle nakdi uzlaştırmalı değil, aylık ödemeli olmalı’ ifadesini kullanan Yeğin sözlerine şöyle tamamladı: "Ayrıca İTEP’in başlangıçta, işlem hacmi anlamında katılımcılara herhangi bir limit getirmemesini, piyasanın işleyişinin gözlemlenerek gerekirse bu limitlerin sonradan uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İTEP’in mevcut piyasalardan kaynaklı yükümlülüklerin üstüne çok fazla ilave yükümlülük getirmemesi gerekir. Bu sağlandığı ölçüde şirket olarak arkasında hacim olan, referans fiyat gösterge niteliği güçlü her türlü piyasanın içinde oluruz ve destekleriz".