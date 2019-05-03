Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Buna göre, Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 oranında artarken ithalat yüzde 14,62 oranında azaldı. Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre İhracat, yüzde 5,38 artarak 15 milyar 273 milyon dolar, ithalat yüzde 14,62 azalarak 18 milyar 104 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 6,50 azalarak 33 milyar 377 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı 2018 yılı Nisan ayındaki 6 milyar 711 milyon dolar seviyesinden, yüzde 57,82 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar seviyesine düştü.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 5,78 oranında artışla 179 milyar 44 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,86 oranındaki azalışla 214 milyar 232 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 7,21 oranında azalarak 393 milyar 276 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,6 oldu.

"GTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke Rusya"

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak olurken, en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Almanya ve Çin oldu. İhracat rakamlarına bakıldığında ise Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 347 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (857 milyon dolar) ve Irak (856 milyon dolar) izledi. İthalat rakamlarına bakıldığında ise Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 892 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 561 milyon dolar) ve Çin (1 milyar 496 milyon dolar) izledi.

"Aktif firma sayısı toplamda 1.9 milyon"

Nisan'da 822 bin 118 limited şirket, 723 bin 787 ticari işletme, 203 bin 788 şube, 131 bin 626 anonim şirket, 35 bin 832 kooperatif, 35 bin 740 kolektif şirket, bin 779 komandit şirket toplam da aktif firma sayısı 1 milyon 954 bin 670 oldu. Aktif firma sayısı bir önceki aya kıyasla 6 bin 934 arttı.