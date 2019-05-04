Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar, “5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek.” diye konuştu. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizde İHA’lar noktasında yaklaşık 16-17 senedir yaşadığımız bir macerayla bayrağı bir noktaya kadar getirdik. Şunu gördük; bir tek bizim başarılı olmamız, gelişmiş teknoloji ürünleri yapmamız ülkemiz için her şeyi değiştirmiyor. Ülkemizin bilim, teknoloji, teknik alanlarda yapabileceği çok daha fazla şey var. Bu nedenle bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı’mızı kurduk. Ülkemizin 2023’de millî gelirini 25 bin dolar seviyesine taşıma hedefi var. Bu neyle olacak? Yüksek teknolojiyi sadece tüketerek değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmekle mümkün olacak. Bir şekilde üretim modelimizi, sanayimizi, yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürmemizle mümkün olacak.