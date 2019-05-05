Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizdedir. Geçen yılın ağustos ayında yaşananların bir daha tekrarlanmamasını sağlayacağız. Küçük inişler çıkışlar elbette olacaktır ama asla yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz” dedi. Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreninde, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enf-lasyonda düşüş eğiliminin sürdüğünü, üretici fiyatlarını da dizginlemeye başladıklarını anlatan Erdoğan “Çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bunların çözümünü, önceliklerimizin en başına aldık. Milletimizin seçim değil geçim derdinde olduğunun şuuruyla, gece gündüz çalışıyoruz. İstihdamda ilk üç ayda yavaş seyreden yükselişin, nisan ayıyla birlikte âdeta patlama yaptığı anlaşılıyor. İş dünyasıyla 2,5 milyonluk istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşvik ve destekleri sağlıyoruz. İşverenlerimizin de biraz fedakârlık yapmasıyla, istihdamdaki kayıplarımızı tamamen kapatıp, 30 milyon hedefine doğru ilerleyeceğimize inanıyorum. En büyük ve kârlı iş fırsatlarının da, bu tür dönemlerde ortaya çıktığının unutulmamasını rica ediyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da şunları söyledi: Türkiye, artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu. Güçlenen bir Türkiye’nin maruz kaldığı ortam, bizleri yıldırmaz. Aksine daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir. Borca dayalı değil, üretime dayalı gelişim hedefi için, girişimcilerin birlikte iş yapıp birlikte hareket edebileceği ‘üretim-ticaret üsleri’ inşa etmek, zaten somut projelerimiz arasındaydı. Bu amaçla tasarlanan OSB Projesi, her yıl 200 orta ölçekli işletmeyi geliştirip, 10 yılda 200 milyar doları milli gelire kazandırmayı hedeflemektedir.