Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 5 bin 910 kişiye istihdam öngörülüyor. Bu kapsamda uçak aküsü, elektronik kara ve silah sistemleri, ‘led’li aydınlatma ürünleri, güneş pili, uydu alıcı, diyafon, elektronik kart, led televizyon imalatı, fotovoltaik güneş paneli, endüstriyel kamera, cep telefonu, araç multimedya cihazı gibi ürünlere yönelik yatırım projelerine, ağırlıklı olarak teşvik sağlandı.