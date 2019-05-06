Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 5 bin 910 kişiye istihdam öngörülüyor. Bu kapsamda uçak aküsü, elektronik kara ve silah sistemleri, ‘led’li aydınlatma ürünleri, güneş pili, uydu alıcı, diyafon, elektronik kart, led televizyon imalatı, fotovoltaik güneş paneli, endüstriyel kamera, cep telefonu, araç multimedya cihazı gibi ürünlere yönelik yatırım projelerine, ağırlıklı olarak teşvik sağlandı.
Elektronikte 4,4 milyarlık destek
06.05.2019 - 03:16 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, elektronik sektöründe son beş yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,4 milyar lira olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi.
Etiketler : elektronik,
622479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/622479.aspx
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