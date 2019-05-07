Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Özelleştirmede Türkiye’nin başarı öyküsü olarak gösterilen ve aradan geçen 15 yıllık sürede 650 milyon dolarlık yatırım yapılan Eti Bakır, Küre Tesislerinde büyük bir dönüşüme imza atıyor. Eti Bakır’ın Kastamonu’daki bu tesislerinden çıkan ve atık barajında bekletilen malzeme, artık Mazıdağı’nda dönüşerek, ekonomiye kazandırılacak. Ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Eti Bakır Küre Yer Altı Proje ve Maden Müdürü Kâzım Küçükateş; bugüne kadar fabrikadan çıkan atığı stokladıklarını, bu yıldan itibaren Mazıdağı Tesislerine gönderildiğini anlattı. Küçükateş, “İçinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler barındıran bu atıklar, Mardin Mazıdağı’nda 1,2 milyar dolar yatırımla kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde kullanılacak. Böylece senede 270 milyon dolar değerinde metal ithalatının önüne geçeceğiz. Metal geri kazanımı sırasında ortaya çıkan sülfürik asidi, bölgeden elde ettiğimiz fosfat ile değerlendirerek, yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi de yapacağız” diye konuştu.

960 METREYE İNİLDİ

Dünyada yıllık maden üretiminin 1,5 trilyon dolar seviyesindeyken, Türkiye’de bu rakamın sadece 11,5 milyar dolar civarında olduğunu anlatan Küçükateş, “Türkiye’de madenciliğin GSYİH içindeki oranı da yalnız yüzde 1,5... Cengiz Holding olarak maden yatırımlarımızla ülkemizin ekonomik gelişimine destek vermek için çalışıyoruz. Özelleştirmeden önce Eti Bakır, Küre’de maden arama ve üretme çalışmalarını 140 metreye kadar sürdürebiliyordu. Bugün ise teknolojik yatırımlar sayesinde 960 metreden güvenli bir şekilde maden çıkarabiliyoruz. Küre madenimizde, 4x4 araç ile dolaşılabilecek 50 kilometre galeri açıldı. Sadece bu sahada 200 bin metreden fazla sondaj yaptık. Yaklaşık 50 milyon dolarlık AR-GE yatırımına imza attık. Diğer teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 60 milyon doları geçti. Eti Bakır, Türkiye’de MTA’dan sonra en fazla sondaj yapan şirket” ifadelerini kullandı.

650 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Sanayinin çevre ile uyumlu olması gerektiğini, bu anlayışla teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımlarını da gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini anlatan Kazım Küçükateş “Eti Bakır’ın Samsun, Küre ve Murgul tesislerinde, şu ana kadar 2,9 milyon metrekare alan, 8 milyon dolar harcamayla rehabilite edildi. 900 bin ağaç dikildi. Önümüzdeki sene sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikeceğiz” dedi.

İHTİYACIN YÜZDE 20'Sİ ETİ BAKIR'DAN

Eti Bakır’ın Türkiye’de cevherden izabe bakır üretimi yapan tek tesis konumunda bulunduğunu belirten Kazım Küçükateş “Ülkemizin yıllık bakır ihtiyacı 435 bin ton. Parasal olarak değeri de 3 milyar doların üzerinde. Bu miktarın 50 bin tonu hurda geri dönüşünden sağlanıyor. Eti Bakır ise, şu anda ihtiyacın 75 bin tonunu karşılamaktadır. Bu da yaklaşık yüzde 20’sine denk gelmektedir. Geriye kalan miktar ise, mamul veya yarı mamul olarak ithal edilmektedir. Parasal anlamda bakarsak, yaptığımız üretimle, yılda yaklaşık 550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalmasına sebep oluyoruz” diye konuştu.