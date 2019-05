Türkiye Gazetesi

Sektörlerden gelen “Ürün yeterli, zamma gerek yok” açıklamalarına bir yenisi de beyaz et sanayicilerinden geldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, hem ramazan ayı hem de turizm sezonunun başlaması sebebiyle özellikle baget satışlarında büyük artış görüldüğünü, bu talep artışına karşı tedbirli olduklarını belirterek “Ramazan ayında kanat gibi ürünlere talep azalır, baget satışları öne çıkar. Uygun fiyatı sebebiyle davetlerde tavuk öne çıkar. Oteller de daha çok bütün piliç ve kemiksiz but tercih eder” dedi. Bu dönemde üretim artışının yüzde 10-15 civarında olduğunu söyleyen Koca “Fiyat konusunda konuşmak çok yakışık almaz. Bizim fiyatlarımız dövize endeksli. Yem fiyatında 15 gün önceye göre yüzde 7 artış var. Dövizle bağlantılı olarak birçok hammadde fiyatında artış oldu. Yem olarak kullandığımız buğdayın yan ürünleri bile buğday fiyatına satılıyor. Yem maliyeti artsa da dengeli götürmeye çalışıyoruz. Ramazanda talep artışını fırsat bilip fiyat artırmayız. Sadece maliyeti yansıtıyoruz. Büyük yatırımlar yapmış, dev tesisler kurmuşuz. Müşterimizi küstürmeyiz” dedi.