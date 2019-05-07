Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, alışverişin psikolojisine dikkat çekti. Kişilerin aç karnına alışverişe çıktığında ihtiyacından fazlasını aldığını, bunların büyük kısmının da israf edildiğini söyledi. Ünsalver “Kişi aç karnına alışverişe çıkarsa gıdada da diğer ürünlerde de fazlasını alır. İftar sofralarımızın fazla çeşit içermesi böyle bir motivasyonla ilişkili de olabilir. Oruçluyken alışveriş şartsa liste yapın ve bu listenin dışını çıkmamaya çalışın. Çünkü kan şekerinin düşmesi yüksek kalorili yiyeceklere yöneltebilir. Ayrıca kontrol becerisini bozabileceği için kişi kendini frenlemekte zorlanıp anlık hazlara direnç gösteremez” dedi. Ünsalver, bütçenin düzenlenerek alışverişe kredi kartı yerine nakitle çıkmasının da kişilerin kendini frenlemesinde etkili olacağını ifade etti.