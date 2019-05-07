Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 252,4 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 402 lira, Cumhuriyet altını 1.647 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 247 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 7 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 252,4 lira

Çeyrek altın: 416 lira

Yarım altın: 807 lira

Tam altın: 1.610 lira

Cumhuriyet altını: 1.695 lira