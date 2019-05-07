Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini inceleyen B2B ticaret platformu Xpann, 2019’un ilk çeyreğinde uçucu yağ ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 44 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Nane, lavanta, gül, papatya ve biberiye gibi aromatik bitkilerin işlenmesiyle elde edilen uçucu yağlar; ilaçtan parfüme, kozmetikten boyaya kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Litresi 12 bin dolara kadar alıcı bulan uçucu yağların üretimi, Türkiye’de büyük oranda Isparta, Burdur ve Antalya’da gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan düzenlemeyle, hazine arazileri tıbbi ve aromatik bitki tarımı için rayiç bedelin binde biri oranında kiraya veriliyor. Uygulamayla birlikte katma değeri yüksek tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Yıl sonu ihracat hedefi 180 milyon dolar

2010 yılından bu yana tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların ihracatında büyük bir artış görüldüğüne değinen xpann.com'un Kurucusu Bayram Filikci, "2010 yılının tamamında 41 milyon dolarlık uçucu yağ ihracatı gerçekleşirken, bu rakam 2019’un sadece ilk üç ayında aşıldı. Devlet destekleri ve teşviklerle yıl sonunda 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmesini ve yeni bir rekora imza atılmasını bekliyoruz" dedi.

Tarımsal üretimin katma değeri yüksek ürünlerle gelişeceğini belirten Filikci, "Tıbbi ve aromatik bitki grubundaki bitkiler işlem gördüğünde değerini kat ve kat artırıyor. Ayrıca yağ çıkarma işlemi esnasında açığa çıkan su ve posa da baharat ve yem gibi farklı sektörlerde de değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Yerli ürünlere Avrupa’dan büyük ilgi

2019’un ilk çeyreğinde uçucu yağ ihracatının yüzde 38’i Avrupa ülkelerine yapıldı. 17 milyon dolarlık ihracatın özellikle ilaç ve kozmetik sanayisi gelişmiş ülkelere gerçekleştiğini belirten Bayram Filikci, "Uçucu yağlara kozmetik devi Fransa ve dünyanın önemli ilaç üreticilerinden Almanya büyük ilgi gösteriyor. Bunun yanı sıra Rusya, İtalya ve İngiltere'nin de talebi her geçen gün artıyor. Şirket, olarak ürünlerin ihraç edilebilmesi için gerekli altyapıyı sağlıyor, üreticilerimizin e-ihracata yönelirken ülke ekonomisine katkı yapmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye tıbbi ve aromatik bitki üretiminin merkezi olabilir"

2019’un ilk üç ayında uçucu yağların ihracatında ilk sırayı 5,6 milyon dolar ile İran alırken, 4,4 milyon dolar ile Fransa ikinci ve 4,1 milyon dolar ile Rusya üçüncü oldu. Uçucu yağ ihracatında önemli ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 3,7 milyon dolar ile dördüncü olurken Almanya 3,5 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı. Türkiye'nin uçucu yağ üretiminde büyük bir potansiyeli olduğuna değinen Bayram Filikci, "Türkiye, uçucu yağların ham maddesi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için dünya üzerindeki en elverişli bölgelerden biri. Arazi kiralama gibi devlet desteklerinin devam etmesi ve çiftçilere eğitimlerin verilmesiyle üretimin artması sağlanırken, bu potansiyeliyle Türkiye tıbbi ve aromatik bitki üretiminde merkez olabilir" dedi.