Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GİMDES öncülüğünde CNR World Food altında gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, bu fuarın helal sertifikalı firmalar için bir dönüm noktası olup, işini büyütmek isteyen firmalara, fuarın güç katacağını söyledi.

Düzenlenen fuarına neden katılınması gerektiğini açıklayan Dr. Büyüközer, "Eğer firmanız helal ürün endüstrisinde aktif konumda ise Helal ve Tayyib Fuar 2019 bilgilerinizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi dünyanın birçok ülkesinden katılacak olan firma yetkililerine sunabileceğiniz bir platformdur. Hızlı bir şekilde büyüyen helal ve tayyib sektöründe, bu fuar aracılığı ile yer edinebilir, sektör ile ilgili öngörülerinizi ve planlarınızı bu süreçte tamamlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu fuar ile gelecek stratejilerinizi belirleyebilirsiniz"

Küçük veya büyük işletmelerin bu fuar aracılığıyla gelecek stratejilerini belirleyebileceklerini ifade eden Büyüközer, "Müşterilerinizin taleplerini fuar aracılığı ile ölçebilir, gelecek stratejilerinizi belirlerken daha donanımlı bilgi ve tecrübe kazanabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi birçok ülkeden katılacak olan ve helal sektörün içinde aktif olan girişimcilere tanıtabilirsiniz. Potansiyel müşteri ve partnerlerinizle doğrudan doğruya görüşmeler gerçekleştirip ürün ve hizmetlerinizi onlara tanıtarak rakiplerinizden farklı olduğunuzu ispatlayabilirsiniz" dedi.

"Pazarın isteklerini birinci elden duyma avantajını kazanacaksınız"

Toptancı ve perakendecilerin birebir isteklerini birinci elden öğrenme avantajının kazanıldığını dile getiren Büyüközer, "Helal sektörünün içindeki en son gelişmeler, yenilikler, trendler, konseptler, hizmetler ve ürünler hakkında bilgi edinme fırsatınız olabilir. Yoğun katılımının olacağı düşünülen 7'inci fuarımızda tüketicilerin, toptancı ve perakendecilerin birebir isteklerini birinci elden öğrenmenin avantajını kazanabilirsiniz. Helal endüstrisi ile ilgili en güncel çalışmaları bu fuar aracılığı ile görebilir, firmaların helal ürün konusundaki AR-GE çalışmalarını gözlemleyebilirsiniz. Sektörel girişimlerinize ilham olacak başarılı firmalar ile tanışabilir, gelecek planlarınızı fuardan elde edeceğiniz tecrübeler ile inşa edebilirsiniz. GİMDES öncülüğünde CNR World Food etkinliği altında 4-7 Eylül’de gerçekleştireceğimiz Helal ve Tayyib Ürünler Fuarımızda biran evvel yerinizi almanız size de bize de güç katacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye pazarın aranan aktörü"

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle pazarın aranan aktörü olduğunu dile getiren Büyüközer son olarak şunları kaydetti. "Aynı tarih içinde ve aynı mekânda 11'inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansımızı da gerçekleştiriyoruz. Türkiye; Avrupa’nın, Afrika’nın, Orta Doğu’nun ve Asya’nın tam ortasında ve helal pazarın çok önemli ve aranan aktörü olarak bütün kardeşlerini GİMDES’in bu etkinliklerine davet etmektedir. 11'inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına; Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Almanya’dan, Güney Afrika’dan, Filipinlerden, Cezayir’den, Tunus’tan, Fransa’dan, Türkiye’den konularında uzman 16 konuşmacı katılacak. Doğu ile batı arasında bir köprü olmasını planladığımız bu etkinlikte bir an önce yerinizi ayırtın, gücünüze güç katın".